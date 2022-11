Feuerwehreinsatz im Kreis Aschaffenburg: Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Mittwochnachmittag (9. November 2022) in einem Wohnhaus in Blankenbach ein Feuer ausgebrochen. Die örtlichen Feuerwehren mussten daraufhin ausrücken.

Gegen 14.45 Uhr ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken die Mitteilung über den Brand ein. Als die erste Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Alzenau am Einsatzort eintraf, stand das Wohnhaus bereits in Vollbrand, wie das Polizeipräsidium Unterfranken mitteilt.

Wohnhaus in Vollbrand: Löscharbeiten in Blankenbach

Die örtlichen Feuerwehren waren jedoch schon zur Stelle, bekämpften den Brand und brachten ihn schließlich unter Kontrolle. Bei Brandausbruch habe sich kein Bewohner im Inneren des Hauses befunden. Der Sachschaden könnte sich ersten Schätzungen zufolge in einem sechsstelligen Bereich bewegen.

Die örtlichen Feuerwehren und der Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot vor Ort im Einsatz. Die Brandursache ist bislang noch unklar. Die Ermittlungen dazu übernimmt die Kriminalpolizei Aschaffenburg.

