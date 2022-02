Am Donnerstag gegen 17:00 Uhr erreichten mehrere Mitteilungen über einen „Schlangenlinienfahrer“ in Bessenbach die Verkehrspolizei in Hösbach.

Das Fahrzeug konnte durch eine Streife auf Höhe der Anschlussstelle Rohrbrunn auf der A 3 in Richtung Süden gefunden werden. Der weiße Skoda fuhr zunächst mehrfach über die Fahrstreifenmarkierung nach links und wieder zurück. In einer leichten Linkskurve kam der 56-jährige Fahrer zu weit nach rechts und stoß dabei fast auf einen LKW, teilte die Polizei mit.

Der Skodafahrer wurde sofort auf dem Seitenstreifen angehalten. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von fast 3 Promille. Der Autofahrer musste mit zur Dienststelle für eine Blutabnahme, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Der 56-jährige Fahrzeugführer sowie dessen Autoschlüssel wurden im Laufe des Abends von der Ehefrau abgeholt.

Bei der genannten Kontrolle wurden am Skoda Beschädigungen der Beifahrerseite festgestellt, die von einem Zusammenstoß mit einer Leitplanke kommen könnten. Zeugen, die gestern im Bereich der A45 oder A3 aus Richtung Norden kommend einen Unfall des weißen Skoda Karoq mit der Leitplanke oder einem anderen Verkehrsteilnehmer beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Hösbach zu melden, Tel.: 06021/857-2530.

Vorschaubild: © waranyu/Adobe Stock (Symbolbild)