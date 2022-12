Gegen 17.20 Uhr hat laut Bericht der Polizei Unterfranken ein Unbekannter die Bankfiliale in der Aschaffenburger Straße in Kleinostheim betreten und die Angestellten zur Übergabe von Bargeld aufgefordert. Der Täter war mit einer Schusswaffe bewaffnet und floh im Anschluss an die Tat mit Beute in noch unbekannter Höhe aus der Bankfiliale.

Unmittelbar nach Eingang der Mitteilung bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken begaben sich eine Vielzahl an Streifen der Polizei zur Filiale.

Täter auf der Flucht - Polizei bittet um Hinweise

Die Beamt*innen der Polizei fahnden mit Hochdruck nach dem unbekannten Täter.

Dieser kann wie folgt beschrieben werden:

170-180 cm groß

Ca. 20 – 30 Jahre alt

Schlanke Statur

Bekleidet mit schwarzer Jacke m. beigem Pelzkragen der Marke „Alpha Industries“, vermutl. rote Oberbekleidung, dunkle Basecap m. weißer Aufschrift „NY“,; hellblaue medizinische Maske, helle Jean

Führte Rucksack mit sich

Vollbart

Täter ist zu Fuß von der Bank geflüchtet.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat noch vor Ort die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Tel. 06021/857-1733 bei der Kriminalpolizei Aschaffenburg oder dem Polizeinotruf 110 zu melden.

Hinweise an die Bevölkerung:

Der flüchtige Tatverdächtige ist möglicherweise immer noch bewaffnet. Die Polizei bittet darum, verdächtige Wahrnehmungen und Personen umgehend dem Polizeinotruf 110 mitzuteilen und nicht selbstständig tätig zu werden.