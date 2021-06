Bei einem Unfall in Stockstadt (Kreis Aschaffenburg) wurde am Samstag ein sechsjähriges Mädchen von einem Auto verletzt. Das teilt die Polizei am Sonntag mit.

Demnach wollte eine Autofahrerin gegen 11.20 Uhr in der Friedhofstraße nach links auf die Parkfläche des Friedhofs abbiegen. Die Sechsjährige war mit ihrem Tretroller zeitgleich in entgegengesetzter Richtung unterwegs.

Die Autofahrerin erfasste das Kind beim Abbiegen und das Mädchen stürzte. Dabei hatte das Kind noch Glück: Das Hinterrad des Rollers wurde unter dem Hinterrad des Autos eingeklemmt. Auch das Mädchen kam halb unter dem Fahrzeug zum Liegen, erlitt aber glücklicherweise "nur" Abschürfungen an der linken Körperseite und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung ins Klinikum Aschaffenburg verbracht.