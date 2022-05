Am Freitagnachmittag, 06. Mai 2022, kam es in Aschaffenburg zu zwei Unfällen mit Schwerverletzten. Das teilte die Polizeiinspektion Aschaffenburg mit. Gegen 16.45 Uhr war ein 51-jähriger Lkw-Fahrer auf der Ebertbrücke in Fahrtrichtung Damm unterwegs und wollte von dort in Richtung Mainaschaff abbiegen.

An der Kreuzung zur Hanauer Straße übersah er eine auf Rot stehende Ampel und krachte in einen Motorradfahrer, der auf der Hanauer Straße in Richtung Schillerstraße unterwegs war. Der 25-jährige Motorradfahrer stürzte und wurde mit dem Verdacht auf eine Beckenfraktur in das Klinikum Aschaffenburg eingeliefert. Das Motorrad wurde verkratzt und musste abgeschleppt werden. Es entstand laut Polizeiangaben ein Unfallschaden von rund 3.000 Euro.

Elektrorollerfahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Gegen 14.45 Uhr war ein Autofahrer auf der Frauenhoferstraße in Richtung Friedrich-Krane Platz unterwegs. Zeitgleich war der Fahrer eines Elektrorollers auf dem Friedrich-Krane Platz in Richtung Hafenbahnhofstraße unterwegs und übersah die Vorfahrt des Autofahrers. Im Einmündungsbereich krachten die beiden dann zusammen.

Der 73-jährige Rollerfahrer wurde dabei schwer verletzt und mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Wasserlos gebracht. Am Roller entstand ein Unfallschaden von rund 100 Euro. Das Auto wurde nicht beschädigt.

