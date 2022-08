Aschaffenburg vor 1 Stunde

Rettungseinsatz

Wunde von 51-Jährigem platzt wieder auf: Mann verliert massive Mengen Blut

Am Hauptbahnhof in Aschaffenburg ist am Samstag (06.08.2022) die Operationswunde eines 51-Jährigen wieder aufgeplatzt. Der Mann verlor innerhalb kurzer Zeit große Mengen Blut.