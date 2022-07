Durch einen Insektenstich aufgestachelt, rannte im Stadtteil Nilkheim (Aschaffenburg) der Hund einer 41-jährigen Frau vom Grundstück der Familie weg. Mit sich riss er den Gartenstuhl, an dem er festgebunden war.

"Wie von er Tarantel gestochen", rannte am Sonntagabend (17.07.2022) der Vierbeiner quer durch den Stadtteil Nilkheim und beschädigte dabei zahlreiche Autos. Durch den Insektenstich außer Kontrolle geraten, rannte er vom Grundstück seiner Halterin in der Carl-Joseph-Will-Straße davon. Dabei zog er den Gartenstuhl hinter sich her, an dem er festgebunden worden war. Seine wilde Fluchte, führte den Hund, samt Stuhl, über den Quittenweg und Pappelweg bis zur Großostheimer Straße. Dort konnte er an der Tankstelle eingefangen werden.

Vor Ort befand sich eine Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg, die die Halter der beschädigten Fahrzeuge über den Vorfall informierte. Diese setzten sich mit der Hundehalterin in Verbindung. Der durch den Hund verursachte Schaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf rund 5000 Euro.

Vorschaubild: © Pixabay