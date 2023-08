Seit Freitagnachmittag (25. August 2023) wird ein 75-jähriger Mann aus Aschaffenburg vermisst. Der Senior könnte sich nach Angaben der Polizeiinspektion Aschaffenburg möglicherweise in einer hilflosen Lage befinden.

Gegen 16.30 Uhr verließ Werner O. sein Haus in der Straße "Auf der Senne", ohne seiner Ehefrau Bescheid zu geben. Aufgrund einer bestehenden Erkrankung ist nicht auszuschließen, dass er sich in einer desorientierten und hilflosen Lage befindet. Nachdem erste Suchmaßnahmen in Wohnortnähe durch die Polizei Aschaffenburg erfolglos geblieben sind, intensivierte die Polizei gemeinsam mit der Feuerwehr gegen 22:00 Uhr die Suche nach dem 75-Jährigen.

Der Vermisste kann wie folgt beschrieben werden:

Circa 178 cm groß

Schlanke Statur

Glatze mit grauem Haarkranz, grauer Kinn- und Oberlippenbart

Bekleidet ist er mit einer dunkelblauen Jeans, einem kleinkarierten, weiß-rot-blauen langärmligen Hemd, dunkelblauen Badeschlappen und einem braunen Basecap

Die Polizei Aschaffenburg nimmt Hinweise zum Aufenthaltsort unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.