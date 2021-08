Streit um E-Scooter in Aschaffenburg: Am Dienstagmorgen (17.08.2021) gegen 4 Uhr morgens hielten in der Treibgasse in Aschaffenburg vier unbekannte männliche Personen einen 22-Jährigen an und fragten nach einer Probefahrt auf dessen E-Scooter.

Nach Angaben der Polizei Aschaffenburg kam es, nachdem der 22-Jährige die Probefahrt abgelehnt hatte, zu einer Rangelei um den Roller. Dabei schubste ihn einer der Täter zu Boden und verletzte ihn durch einen Tritt. Zudem wurde der E-Scooter beschädigt. Die Täter flüchteten über die Treibgasse, nachdem ein unbeteiligter Autofahrer an ihnen vorbeigefahren war.

Der 22-Jährige wurde durch den körperlichen Angriff leicht verletzt. Eine Täterbeschreibung ist aktuell nicht vorhanden.

Die Ermittler suchen daher nach Zeugen. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 entgegen.

