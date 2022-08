Großeinsatz in Unterfranken: Am Mittwoch (24. August 2022) sind im Stadtgebiet von Aschaffenburg unabhängig voneinander zwei verdächtige Gegenstände gefunden worden. Ein Großaufgebot von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst rückte daraufhin an.

Gegen 8 Uhr verständigte ein Anwohner die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken und gab an, dass sich am Vorabend eine Person an seinem Fahrzeug zu schaffen gemacht haben soll. Als der Besitzer den Wagen aus Sorge näher begutachtete, entdeckte er einen unter dem Auto angebrachten verdächtigen Gegenstand.

Großeinsatz in Aschaffenburg: zwei "verdächtige Gegenstände" aufgetaucht

Eine Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg, die sich in die Kettererstraße begab, konnte den Gegenstand nicht zweifelsfrei identifizieren und forderte die Unterstützung durch Beamte der Technischen Sondergruppe des Bayerischen Landeskriminalamts an, wie das Polizeipräsidium Unterfranken berichtet.

Der Bereich um das Auto wurde zunächst abgesperrt. Die Spezialisten konnten nach der Untersuchung des Gegenstandes aber schnell Entwarnung geben. Es handelte sich um ein technisches Objekt, welches am Unterboden angebracht wurde. Von diesem ging allerdings zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr aus.

Ein Mitarbeiter des Wertstoffhofs in der Fürther Straße entdeckte am Mittwochmittag im Bereich des Elektromülls einen Gegenstand, der dem ersten Anschein nach einer Sprengvorrichtung ähnlich sah. Dieser Gegenstand wurde kurze Zeit später durch eine Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg und von Spezialisten der Technischen Sondergruppe untersucht. Zeitnah konnte Entwarnung gegeben werden. Auch von diesem Gegenstand ging zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr aus.

Polizei ermittelt: Wer hat die Objekte angebracht?

Beide Objekte wurden sichergestellt. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg führt nun die weiteren Ermittlungen, gerade auch im Hinblick auf die bislang unbekannte Person, die das technische Objekt an dem Fahrzeug angebracht hat.

Neben Kräften der Polizeiinspektion Aschaffenburg war die Freiwillige Feuerwehr Aschaffenburg für Absperrmaßnahmen mit elf Kräften sowie das BRK und der Malteser Hilfsdienst für die Betreuung von Anwohnern, die kurzzeitig ihre Häuser verlassen mussten, mit 24 Kräften im Einsatz.

Vorschaubild: © David Inderlied/dpa