Wie die Polizei Unterfranken berichtet, ist am Dienstagabend in Aschaffenburg ein Säugling lebensgefährlich verletzt worden. Gegen 18.45 Uhr meldeten Anwohner*innen in der Fabrikstraße, dass eine Nachbarin aus ihrem Fenster um Hilfe schreien würde. Die eintreffende Polizeistreife fand in dem Mehrfamilienhaus eine Frau, ihren 34-jährigen Lebensgefährten sowie den gemeinsamen Sohn (10 Monate).

Die Ermittlungen ergaben, dass es zum Streit zwischen den Eltern gekommen war, in dessen Verlauf der Vater gegen das Kind gewalttätig wurde. Das Kind erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst und einen Notarzt in ein Krankenhaus gebracht. Laut Meldung der Polizei befindet sich das Kind nicht mehr in Lebensgefahr.

Den Vater nahm die Polizei vorläufig fest und brachte ihn zur Kriminalpolizei Aschaffenburg, die inzwischen die weiteren Ermittlungen übernommen hat. Nach der Durchführung einer Blutentnahme verbrachte er die Nacht in einer Haftzelle der Polizei. Dieser ordnete unter anderem aufgrund des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags die Untersuchungshaft gegen den Mann an. Er befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Ermittlungen in dem Fall werden in enger Absprache von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Aschaffenburg durchgeführt.