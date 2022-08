Zu einer folgenreichen Verkehrskontrolle ist es am Sonntag (21. August 2022) in Aschaffenburg gekommen. Ein 19-Jähriger war am Sonntagnachmittag gegen 13.45 Uhr mit seiner ebenso 19-jährigen Mitfahrerin im Bereich Platanenallee/Fabrikstraße auf einem Motorroller unterwegs. Die beiden wurden nach Angaben des Polizeipräsidiums Unterfranken zu einer Verkehrskontrolle gebeten.

Aber anstatt anzuhalten, gab der Fahrer Gas. Auch von der eingeschalteten Sirene des Polizeiwagens ließ sich der 19-Jährige nicht beeindrucken. Er wollte die Streife offensichtlich durch seine waghalsige Fahrweise abschütteln.

Rücksichtsloser Rollerfahrer entzieht sich Verkehrskontrolle: Aschaffenburger Polizei sucht nach Zeugen

In der Platanenallee fuhr er über den parallel verlaufenden Grünstreifen und den Gehweg. Dort befanden sich bislang noch unbekannte Fußgänger*innen, die dem rücksichtslos fahrenden Roller ausweichen mussten, um einen Unfall zu vermeiden. Die Flucht ging zunächst weiter in Richtung Hofgartenstraße, wo der 19-Jährige sein Kleinkraftrad in die Parkanlage Schöntal steuerte. Die Fahrt endete mit einem Sturz im Park Schöntal.

Der Fahrer konnte anschließend von den Beamt*innen festgenommen werden. Die beiden 19-Jährigen hatten sich glücklicherweise bei dem Sturz vom Roller nicht verletzt. Für das Kleinkraftrad hatte der junge Mann keine Fahrerlaubnis. Zudem stand der Fahrer des Rollers unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, weswegen eine Blutentnahme durchgeführt worden ist.

Gegen den Fahrer ermittelt nun die Polizei Aschaffenburg aufgrund verschiedener Verkehrsdelikte. Zudem sucht die Polizei nach den bislang unbekannten Fußgänger*innen. Diese und andere Zeug*innen, die den Vorfall beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06021/857-2230 melden.

Vorschaubild: © Lars_Nissen/pixabay.com