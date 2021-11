Die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg ermittelt gegen den unterfränkischen Bezirkstagspräsidenten Erwin Dotzel wegen Beleidigung. "Der von der Äußerung des Herrn Dotzel Betroffene hat Anzeige erstattet und Strafantrag gestellt", teilte die Behörde am Dienstag mit. "Die polizeilichen Ermittlungen werden durch das Fachdezernat 5 der Kriminalpolizeiinspektion Aschaffenburg geführt, das für Straftaten mit politischem Hintergrund zuständig ist."

Zuvor hatte das "Main-Echo" über den Fall berichtet. Dotzel (CSU) soll am 9. September einen Parteifreund in einem Gruppen-Chat des CSU-Ortsverbandes Wörth am Main als "rechte Laus" bezeichnet haben.

Dotzel sagte dem Blatt, er wisse nichts von Ermittlungen, und er werde dazu auch nichts sagen. Er ist seit 2007 Bezirkstagspräsident. Auch ein Sprecher des Bezirks sagte in Würzburg, Dotzel wolle sich nicht äußern. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hat auch Dotzels Verteidiger bisher keine Angaben zum Tatvorwurf gemacht.