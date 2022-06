Die Polizei in Aschaffenburg ist am Dienstagabend (14. Juni 2022) zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Verkehrsteilnehmern am Kreisverkehr in der Elisenstraße gerufen worden. Vor Ort trafen die Beamten auf eine Gruppe, die gerade eine hitzige Diskussion hatte.

Auslösers des Streits war, dass ein Fahrradfahrer unachtsam in den fließenden Verkehr einfuhr, sodass ihm ein Auto ausweichen musste. Autofahrer und Fahrradfahrer schlugen daraufhin mit Fäusten aufeinander ein. Unbeteiligte Zeugen wurden darauf aufmerksam und gingen dazwischen.

Fahrradfahrer will flüchten: Bei Festnahme attackiert er Polizist

Während die Beamten vor Ort den Sachverhalt aufnahmen, versuchte der 54-jährige Radfahrer zu flüchten und griff zusätzlich noch einen Polizisten an. Der Flüchtige musste daraufhin zu Boden gebracht und gefesselt werden.

Dabei widersetzte er sich, biss einem Beamten mehrfach in den Oberschenkel und beleidigte die Polizisten. Der aggressive Mann wurde in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung eingeleitet. Der Polizist wurde nur leicht verletzt und konnte seinen Dienst fortsetzen, gibt die Polizeiinspektion Aschaffenburg Entwarnung.

Vorschaubild: © Johannes Neudecker (dpa)