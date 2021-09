Aschaffenburg vor 1 Stunde

Rettungseinsatz

Aschaffenburg: Mann will Main durchschwimmen - Suchaktion mit Hubschrauber

Ein junger Mann hat am Samstagabend versucht, den Main in Aschaffenburg zu durchschwimmen. Derzeit ist unklar, ob er es geschafft hat oder in Not geraten ist.