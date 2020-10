Am Sonntagmorgen (26. Oktober 2020), gegen 07.30 Uhr, wurde die Aschaffenburger Feuerwehr alarmiert, da in einem Mehrfamilienhaus in der Landingstraße in Aschaffenburg der Brandmeldealarm ausgelöst wurde. Das berichtet die Polizeiinspektion Aschaffenburg.

Da bei Eintreffen der Einsatzkräfte zudem Rauchgeruch wahrzunehmen war und niemand an die Tür ging, musste diese durch die Feuerwehr geöffnet werden.

Mann vergisst Pizza im Ofen und schläft ein

In der Wohnung traf man auf den schlafenden Wohnungsbesitzer. Er hatte eine Pizza im Ofen vergessen, die bereits qualmte. Glücklicherweise wurde niemand verletzt und es entstand kein Sachschaden. Den Mann erwartet nun ein Bußgeld.