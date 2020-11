Erpressung und Morddrohungen in Unterfranken: Ein 46 Jahre alter Mann meldete sich am vergangenen Freitag (13.11.2020) bei der Kriminalpolizei Aschaffenburg. Drei Männer sollen ihn mehrfach erpresst und mit dem Tode bedroht haben. Wie das Polizeipräsidium Unterfranken berichtet, befinden sich nun drei Tatverdächtige in Haft.

Der 46-Jährige rief kurz nach Mitternacht bei der Kripo an und teilte den Ermittlern mit, dass eine Gruppe Männer Schutzgeld von ihm fordere - und das nicht zum ersten Mal. Nach der Mann bereits zwei Mal zur Zahlung gebracht wurde, forderten die Verdächtigen erneut 10.000 Euro von ihm. Sollte er dem nicht nachkommen, würden sie ihn umbringen.

10.000 Euro Schutzgeld: 46-Jähriger aus Aschaffenburg bedroht und erpresst

Die Beamten schafften es innerhalb kürzester Zeit drei dringend Tatverdächtige zu identifizieren. Es handelte sich dabei um einen 30-Jährigen aus Aschaffenburg sowie zwei Männer im Alter von 32 und 43 Jahren, die in Frankfurt am Main wohnhaft sind.

Alle drei Verdächtigen waren bereits wegen verschiedenen, teils schweren Gewaltdelikten bei der Polizei bekannt. Der 30-Jährige gehört nach Erkenntnissen der Polizei außerdem zum Rockermilieu.

Nach einer großangelegten Festnahmeaktion mit Spezialkräften aus Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen befinden sich die drei Männer nun in Untersuchungshaft. Am Hauptbahnhof in Aschaffenburg fand zunächst die Übergabe des Schutzgeldes statt. Der 30 Jahre alte Verdächtige nahm die geforderten 10.000 Euro entgegen, anschließend wurde er festgenommen. Bei der Festnahme wurde niemand verletzt.

Drogen, Waffen und hohe Summen Bargeld bei den Verdächtigen entdeckt

Die anderen beiden Tatverdächtigen wurden an ihrer Wohnadresse in Frankfurt von einem Spezialkommando, das eigens dafür aus Köln angefordert wurde, in Gewahrsam genommen. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung aller drei Beschuldigten wurden zahlreiche weitere Verstöße festgestellt: Die Kriminalbeamten aus Aschaffenburg und Hessen stellten unter anderem etwa 700 Gramm Kokain, 300 Gramm Marihuana, 17 Gramm Amphetamin, Schreckschusswaffen und rund 66.000 Euro sicher. Das Geld könnte laut Polizei nach großer Wahrscheinlichkeit von vorherigen Straftaten stammen.

Im Laufe des Samstags (14.11.2020) wurde die Festgenommenen auf Anordung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg einem Richter vorgeführt. Dem Trio wird versuchte räuberische Erpressung sowie weitere Straftaten vorgeworfen. Die Beschuldigten wurden anschließen getrennt voneinander in Untersuchungshaft gebracht.

Die genaueren Hintergründe des Falls, insbesondere der mutmaßlichen Erpressung des 46-jährigen Aschaffenburgers, werden von der Kriminalpolizei Aschaffenburg ermittelt.

Symbolfoto: Bundespolizei