Geburtstagsfeier in Unterfranken aufgelöst: Am Mittwochabend (27.01.2021) musste die Polizei in Aschaffenburg eine unerlaubte Party auflösen. In den frühen Abendstunden erhielten die Beamten Hinweise auf die Feier und schickten daraufhin eine Streife zur besagten Wohnung. Das teilte das Polizeipräsidium Unterfranken mit.

Der Gastgeber erwartete scheinbar noch weitere Gäste und war sichtlich überrascht, als er die Tür öffnete und Polizeibeamte vor ihm standen. Insgesamt befanden sich 18 Menschen in der Wohnung und feierten ausgelassen den 50. Geburtstags des Mannes.

18 Gäste ohne Abstand: Polizei löst Geburtstagsparty in Aschaffenburg auf

Die Gäste trugen weder Mund-Nasen-Schutz, noch hielten sie den Mindestabstand voneinander. Als die Polizei die Personalien aller Anwesenden aufnehmen wollte, drohte der Einsatz zu eskalieren. Die Stimmung unter den uneinsichtigen Feiernden schaukelte sich laut Polizei immer weiter hoch. Mit mehreren Streifen und Unterstützungskräften der Bereitschaftspolizei konnte die Situation schließlich wieder unter Kontrolle gebracht werden.

Alle Gäste mussten das Gebäude verlassen. Gegen den 50-Jährigen und die Feiernden, die nachweislich nicht demselben Hausstand angehörten, wurde ein Verfahren wegen Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz eingeleitet. Sie müssen mit einem Bußgeld rechnen.