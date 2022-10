Seit Mittwochnacht (26. Oktober 2022) wird ein 72 Jahre alter Mann aus Aschaffenburg vermisst. Wie die Polizei am späten Freitagabend (28. Oktober 2022) berichtet, könnte sich der Mann in einer hilflosen Lage befinden. Da die bisherige Suche ohne Ergebnis verlief, startete die Polizei jetzt eine Öffentlichkeitsfahndung.

Die Polizei weitete die Suchmaßnahmen noch einmal aus und sucht seit Freitagnachmittag auch mit Personensuchhunden sowie Drohnen nach dem Mann. Da nicht auszuschließen ist, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet, bittet die Polizei nun auch die Bevölkerung um Unterstützung.

Wer hat den vermissten Mann gesehen?

Der im Stadtteil Schweinheim wohnhafte 72-jährige Manfred S. verließ am späten Mittwochabend das Klinikum Aschaffenburg, wo er sich in stationärer Behandlung befand. Kurz vor Mitternacht informierte das Klinikum die Polizei über den nicht mehr auf der Station befindlichen Patienten. Nachdem erste Suchmaßnahmen der Aschaffenburger Polizei nicht zum Erfolg geführt hatten, intensivierte die Polizei am Freitagnachmittag noch einmal die Suchmaßnahmen.

Gemeinsam mit dem Rettungsdienst und mit Unterstützung von Personensuchhunden sowie Drohnen wurde das Gebiet um das Krankenhaus intensiv abgesucht. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg ist auf der Suche nach dem Mann und hofft auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die Herrn S. gesehen haben oder Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Die Polizei beschreibt den Vermissten folgendermaßen: