Das in seinem Fahrzeug verbaute Notrufsystem wurde einem 45-Jährigen in der Nacht zum Mittwoch (8. Februar 2023) in Damm, einem Stadtteil der Stadt Aschaffenburg, zum Verhängnis, wie das Polizeipräsidium Unterfranken berichtet.



Der 45-Jährige war gegen 1.30 Uhr im Stadtgebiet unterwegs und kollidierte beim Einfahren in sein Grundstück mit dem dortigen Tor. In der Folge löste der Airbag im Fahrzeug aus und das Notrufsystem des Herstellers verständigte automatisch den Polizeinotruf.

Aschaffenburg: Mann (45) fährt gegen eigenes Tor - Polizei erhebt Anzeige

Eine nur kurze Zeit später eintreffende Streife der Aschaffenburger Polizei konnte den Mann noch an seinem Fahrzeug antreffen. Dieser fiel sofort durch seine deutlichen Ausfallerscheinungen und Alkoholgeruch auf.

Der Mann verweigerte jedoch einen freiwilligen Atemalkoholtest und zeigte sich gegenüber den Beamt*innen unkooperativ. Er musste in der Folge eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren aufgrund des Verkehrsdelikts. Das Auto des Mannes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Vorschaubild: © Hands off my tags! Michael Gaida/Pixabay