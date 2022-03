Feuer in Lagerhalle ausgebrochen - Sachschaden im siebenstelligen Bereich: Aus noch ungeklärter Ursache ist am Montagabend, dem 28. März 2022, in der Lagerhalle eines Kompostwerks ein Feuer ausgebrochen. Die örtliche Feuerwehr war mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort. Das teilte das Polizeipräsidium Unterfranken in einer Meldung mit.

Gegen 18.25 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst die Mitteilung über den Brand einer Lagerhalle im Kompostwerk in der Obernburger Straße ein. Bereits auf der Anfahrt konnten die Einsatzkräfte eine starke Rauchentwicklung feststellen, beim Eintreffen stand die Halle bereits in Vollbrand.

Aschaffenburg: Lagerhalle beim Eintreffen der Feuerwehr bereits in Vollbrand

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden die Anwohner in den Stadtteilen Nilkheim, Leider und Hafen gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Die Feuerwehr war gegen 20.00 Uhr noch immer mit den Löscharbeiten an der Lagerhalle beschäftigt. Hierbei kam es im Bereich der Großostheimer und Obernburger Straße zu Verkehrssperrungen. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat noch vor Ort ihre Arbeit aufgenommen.

Nach ersten Schätzungen dürfte der Sachschaden im siebenstelligen Bereich liegen. Die genaue Schadenshöhe ist ebenso wie die Brandursache Gegenstand der laufenden Ermittlungen, welche am Dienstag durch die Brandfahnder der Kriminalpolizei fortgesetzt werden.

