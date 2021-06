Eine 41-jährige VW-Fahrerin übersah laut Polizeibericht am Mittwoch (23.06.2021) gegen 14 Uhr beim Abbiegen einen 25-jährigen Fahrradfahrer. Hierbei befuhr die 41-Jährige die Glattbacher Überfahrt von der Elisenstraße kommend und bog nach rechts in die Auhofstraße ab. Rechts daneben fuhr parallel in gleiche Richtung der Radler auf dem Radweg.

Der 25-Jährige fuhr jedoch an der Kreuzung zur Auhofstraße geradeaus weiter, weshalb es zur Kollision kam.

Kollision von Auto und Radfahrer: Rennradfahrer verletzt

Der Rennradfahrer durchstieß mit seinem Kopf und Arm die Heckscheibe. Er erlitt hierdurch eine Wunde am Arm und musste von den Rettern in ein Krankenhaus gebracht werden.

An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe.

