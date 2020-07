Am Freitagabend (24. Juli 2020) hielten sich mehrere hundert Menschen am "Perth Inch" auf, die an der Mainuferpromenade unter anderem den Ferienbeginn feierten und die sommerlichen Temperaturen genossen. Wie die Polizei Aschaffenburg mitteilt, kam es im Laufe des Abends zu einzelnen Sicherheitsstörungen.

Diese seien durch die erhöhte Präsenz von Einsatzkräften schnell festgestellt und unterbunden worden.

Aschaffenburg: Sicherheitslage am "Perth Inch" am Freitag

Die betroffenen Personen erhielten Platzverweise und mussten teilweise aufgrund von Uneinsichtigkeit in Gewahrsam genommen werden.

Durch die eingesetzten Kräfte wurde jedoch auch mehrere Straftaten aufgenommen:

Ein 23-jähriger Mann wurde als Tatverdächtiger einer Sachbeschädigung an einer Nissenleuchte festgestellt. Bei der anschließenden Personenkontrolle wurde zudem noch eine geringe Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt.

Im Zuge dieser Sachverhaltsaufnahme missachtete ein 22-Jähriger die Absperrung der Polizei und ging die eingesetzten Beamten an. Bei der Festnahme wurde ein Beamter leicht verletzt und zog sich Abschürfungen am Handgelenk zu. Da sich der Mann nicht beruhigen ließ, musste er in Gewahrsam genommen werden. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

