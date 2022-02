Am Donnerstag, 17. Februar 2022, "lösten mehrere Jugendliche nur zum Spaß" eine Sprinkleranlage an einem Zugang zur City Galerie in der Fabrikstraße in Aschaffenburg aus, wie die Polizei Aschaffenburg mitteilt.

Dadurch wurde ein Brandmeldealarm ausgelöst und die Feuerwehr der Stadt Aschaffenburg rückte mit mehreren Fahrzeugen an. Das Lager eines Bekleidungsgeschäftes wurde dabei leicht unter Wasser gesetzt, beschädigt wurde aber nichts.

Aschaffenburg: Täter sind unbekannt

Die Täter sind bislang unbekannt. Die Polizei ermittelt nun wegen Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln.

Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 entgegen.