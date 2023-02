Zu einer Hundeattacke ist es am vergangenen Dienstag (21. Februar 2023) gegen 13 Uhr in einer unterfränkischen Bäckerfiliale gekommen: Ein Hund hat dort eine 50-jährige Kundin in den Oberschenkel gebissen. Mit leichten Verletzungen begab sich die Frau anschließend in ärztliche Behandlung. Für die Hundehalterin hat das Ganze aber noch ein Nachspiel.



Die Gebissene bat die Hundehalterin daraufhin, Personalien auszutauschen. Diese war damit jedoch nicht einverstanden: Sie verließ das Café mit ihrem Hund, wie das Polizeipräsidium Unterfranken berichtet. Schließlich erstattete die 50-Jährige Anzeige bei der Aschaffenburger Polizei, die nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt und nach der Flüchtigen sucht.

Nach Hundebiss in Aschaffenburg: Polizei sucht flüchtige Tierhalterin

Von der Hundebesitzerin und dem Vierbeiner liegt folgende Beschreibung vor:

etwa 60 Jahre alt

alt schlank

schulterlange Haare

trug eine blaue Jeans , eine dunkle Winterjacke , einen bunten Schal sowie braune Winterstiefel

, eine , einen sowie Der Hund wird als Schäferhund beschrieben und trug eine blaue Hundeweste

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 06021/857-2230 zu melden.

