Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend (2. Januar 2023) ist ein 41-jähriger Fußgänger in Aschaffenburg von einem Auto angefahren und leicht verletzt worden. Der Mann entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Aschaffenburger Polizei, wie das Polizeipräsidium Unterfranken berichtet.



Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang fuhr ein 22-Jähriger, gegen 17.45 Uhr, mit seinem Auto die Glattbacher Überfahrt und bog in den Nordring ab. Hierbei übersah er einen 41-Jährigen, der gerade zu Fuß den Nordring über den Fußgängerüberweg ging und erfasste diesen mit seinem Wagen.

Aschaffenburg: Fußgänger wird von Auto erfasst - geht aber einfach weg

Der 22-Jährige und seine Beifahrerin stiegen sofort aus, um sich nach dem verletzten Fußgänger zu erkundigen. Dieser gab lediglich an, dass er "schon Schlimmeres erlebt habe" und ging von der Unfallstelle weg, ohne seine Personalien anzugeben.

Der 41-Jährige, der durch den Zusammenstoß leicht verletzt worden ist, konnte kurze Zeit später von einer Streife der Aschaffenburger Polizei gefunden werden und muss sich nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.

Auch gegen den 22-jährigen Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren aufgrund einer fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.

Vorschaubild: © Pink Badger/Adobe Stock (Symbolfoto)