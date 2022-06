Im Laufe des Donnerstags (9. Juni 2022) sind Unbekannte in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Aschaffenburg eingestiegen und haben dort Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Eine Zeugin konnte Hinweise zu zwei möglichen Tatverdächtigen geben, die sich als Handwerker ausgegeben hatten. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg führt die Ermittlungen und hofft auf weitere Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen hat sich der Einbruch in die Wohnung in der Tauberstraße zwischen 7.15 Uhr und 20.25 Uhr ereignet. Die Täter verschafften sich über die Eingangstür mit Gewalt Zutritt zur Wohnung und klauten anschließend Bargeld und Schmuck, wie das Polizeipräsidium Unterfranken mitteilt.

Einbrüche in Aschaffenburg: Geben sich Täter als Handwerker aus?

Als eine Zeugin das Mehrfamilienhaus gegen 13 Uhr betrat, kamen ihr zwei Männer entgegen. Diese behaupteten, den Wasseranschluss am Haus überprüft zu haben. Allerdings sei davon auszugehen, dass die beiden vermeintlichen Handwerker mit dem Einbruch im Zusammenhang stehen, warnt die Polizei.

Gegen 12.30 Uhr befanden sich die gleichen Männer in einem anderen Mehrfamilienhaus in der Boppstraße. Auch hier gaben sie gegenüber Bewohnern an, den Wasseranschluss überprüfen zu müssen. Sie versuchten auch hier, sich Zugang zu einer Wohnung zu verschaffen, wurden dabei jedoch gestört.

Zeugen beschreiben die Männer folgendermaßen:

Täter 1:

Er ist zwischen 30 und 40 Jahren alt;

er ist etwa 1,70 Meter groß;

er hat eine Glatze und ist muskulös;

er trägt einen Drei-Tage-Bart;

er war mit einer dunklen Hose und einer blauen Weste bekleidet, die eine rote Aufschrift hatte (Arbeitskleidung).

Täter 2:

Er ist etwa 60 Jahre alt;

er ist circa 1,80 Meter groß;

er trägt kurzrasierte Haare;

er war mit einer dunklen Hose und einer blauen Weste bekleidet, die eine rote Aufschrift hatte (Arbeitskleidung).

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Männern und den Einbrüchen haben, sich unter der Telefonnummer 060201/857-1733 zu melden.

