Weil ein Hund plötzlich vor ihr auftauchte, ist eine 57-jährige Fahrradfahrerin in der Parkanlage Großmutterwiese in Aschaffenburg gestürzt. Die Frau war am Dienstagfrüh (21. Juni 2022) in der Parkanlage auf dem gemeinsamen Fuß- und Radweg auf unterwegs, als plötzlich ein unangeleinter Hund aus einem Gebüsch hervorsprang. Das berichtet die Polizei Aschaffenburg.

Vor Schreck und um einen Zusammenstoß mit dem Tier zu vermeiden, bremste die Radfahrerin abrupt ab und stürzte dabei auf den Schotterweg. Die Hundehalterin kam dazu und kümmerte sich sofort um die gestürzte Frau. Die 57-Jährige kam mit Verdacht auf eine Sprunggelenkfraktur ins nahegelegene Krankenhaus.

Vorschaubild: © tverkhovinets/Adobe Stock