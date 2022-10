Schweinheimer Wald/Aschaffenburg vor 33 Minuten

Explosive Pfiffer: Warum das Pilzesammeln in diesem fränkischen Wald illegal ist - und dazu hochgefährlich

Pilzesammeln hat Hochsaison - und in den fränkischen Wäldern wimmelt es nur so vor Menschen, die auf der Pirsch nach ihrem Abendessen sind. Doch im Schweinheimer Wald bei Aschaffenburg sollte man lieber nicht nach auf die Suche gehen - denn am Boden dort schlummern nicht nur Steinpilz und Co.