Eine Bombendrohung ist am Dienstagmorgen (7. Juni 2022) am Landgericht in Aschaffenburg eingegangen: Die Justizgebäude wurden daraufhin vorsorglich geräumt. Nach der Absuche der Gebäude konnte jedoch Entwarnung gegeben werden.

Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen sind inzwischen zwei dringend tatverdächtige Frauen aus dem benachbarten Hessen ermittelt worden, wie das Polizeipräsidium Unterfranken und die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg in einer gemeinsamen Mitteilung berichten. Die weiteren Ermittlungen werden von der Polizeiinspektion und Staatsanwaltschaft Aschaffenburg geführt.

Landgericht erhält Bombendrohung: Polizeieinsatz in Aschaffenburg

Gegen 7.30 Uhr stellten Mitarbeiter des Landgerichtes Aschaffenburg den Eingang der Bombendrohung fest. Nach einer Mitteilung bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken war die Polizeiinspektion Aschaffenburg mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort, um "gefahrabwehrende Maßnahmen" zu treffen.

Erste Räumungsmaßnahmen, welche die Verantwortlichen der Justizgebäude bereits eingeleitet hatten, wurden von der Polizei fortgeführt. Nach einer Absuche der gemeinsamen Gebäude des Land- und Amtsgerichtes, sowie des Familiengerichtes und des unmittelbar angrenzenden Gebäudes der Staatsanwaltschaft, auch mithilfe von Sprengstoffsuchhunden, konnte Entwarnung gegeben werden. Um 11.20 Uhr waren sämtliche polizeiliche Maßnahmen vor Ort beendet. Eine Gefahr bestand zu keinem Zeitpunkt.

Im Rahmen von intensiven Ermittlungen in Absprache der Staatsanwaltschaft und der Polizeiinspektion Aschaffenburg kristallisierten sich schnell zwei Frauen aus dem benachbarten Hessen im Alter von 36 und 40 Jahren als dringend tatverdächtig heraus.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Aschaffenburg Durchsuchungsbeschlüsse, bei denen mit Unterstützung hessischer Einsatzkräfte entsprechendes Beweismaterial sichergestellt werden konnte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Frauen wieder entlassen. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Polizeiinspektion Aschaffenburg dauern an.

