Mit Unterstützung eines Spezialeinsatzkommandos hat die Aschaffenburger Polizei am Montagabend (7. März 2022) einen Mann festgenommen, der bereits am Vormittag in einer Bank in der Innenstadt für Aufsehen gesorgt hatte.

Doch was war vorgefallen? Gegen 9.15 Uhr waren Bankmitarbeiter auf einen 43-jährigen Mann aufmerksam geworden, der sich mit zwei Messern in bedrohlicher Weise in einer Filiale in der Friedrichstraße in Aschaffenburg aufgehalten hatte, berichtet das Polizeipräsidium Unterfranken. Er bedrohte die Angestellten auch verbal, bevor er aus der Filiale flüchtete. Zu Geldforderungen oder dergleichen sei es jedoch nicht gekommen.

Mann bedroht Mitarbeiter einer Bank und flieht anschließend

Im Zuge der eingeleiteten Fahndung gelang es der Aschaffenburger Polizei, den Beschuldigten an seiner Wohnadresse in Goldbach ausfindig zu machen. Da er sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand und er seine Wohnung trotz mehrfacher Aufforderung nicht verlassen wollte, wurden weitere Unterstützungskräfte angefordert. Letztlich gelang es einem SEK-Beamten, den Mann zum Aufgeben zu bewegen. Das Spezialeinsatzkommando war zuvor mit einem Polizeihubschrauber eingeflogen worden.

Gegen den 43-Jährigen, der inzwischen in einem Bezirkskrankenhaus untergebracht ist, wird nun wegen des Verdachts der Bedrohung und möglicher Verstöße gegen das Waffengesetz ermittelt.

Vorschaubild: © milankubicka/Adobe Stock (Symbolbild)