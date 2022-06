Ein Zeuge meldete am Donnerstag (16.06.2022) gegen 02.17 Uhr einen nahezu unbekleideten Mann in der Goldbacher Straße in Aschaffenburg, wie die Polizeiinspektion Aschaffenburg mitteilte. Vor Ort konnte der Mann - tatsächlich lediglich mit nur einem T-Shirt bekleidet - angetroffen werden.

Der 41-Jährige gab gegenüber der Streifenbesatzung an, er habe gedacht, dass er bereits zuhause sei und habe sich daher entkleidet, um ins Bett zu gehen. Seine Kleidung konnte im Umfeld aufgefunden werden. Aufgrund des orientierungslosen Zustandes und einer erheblichen Alkoholisierung wurde er laut Polizei in Gewahrsam genommen und für den Rest der Nacht in eine Zelle der Polizeiinspektion Aschaffenburg untergebracht.

Vorschaubild: © Christopher Schulz