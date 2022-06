Bei einem Streit in Aschaffenburg ist ein 35-Jähriger von einer größeren Männergruppe attackiert und verletzt worden. Die Polizei sucht nun nach einem Zeugen, der den Angriff beobachtet haben soll.

Der 35-Jährige hielt sich an der Grünanlage am Kapuzinerplatz auf, als er gegen 21.30 Uhr auf eine Gruppe traf, zu der wohl acht Personen zählten. Laut dem Polizeipräsidium Unterfranken soll in der Gruppe entweder Ukrainisch oder Russisch gesprochen worden sein. Zwischen den Männern entwickelte sich daraufhin ein Wortgefecht, bei dem Beleidigungen fielen. Der Vorfall hat sich bereits am Freitag, 10. Juni 2022, ereignet.

Mann in Aschaffenburg von Gruppe mit Schlägen und Tritten attackiert

Der 35-Jährige wurde daraufhin von den Gruppenmitgliedern geschlagen und stürzte dabei zu Boden, wo zudem auf ihn eingetreten wurde, gibt die Polizei den Vorfall wieder. Schließlich sei es dem 35-Jährigen gelungen, sich zur Wehr zu setzen. Die Angreifer seien anschließend zu Fuß geflohen.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Sowohl die Identität der Täter als auch der genaue Tathergang müssen geklärt werden. Von der Gruppe liegt allerdings keine genauere Beschreibung vor.

Ein etwa 30-jähriger Mann soll sich aber in der Nähe aufgehalten haben. Er und andere Zeugen werden dringend gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 06021/857-1733 zu melden.

