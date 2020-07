Aschaffenburg aktualisiert vor 1 Stunde

Betriebsunfall

60-jähriger Aschaffenburger bei Lampenwechsel lebensgefährlich verletzt - Sturz aus drei Meter Höhe

In Aschaffenburg kam es am Mittwochmorgen zu einem schweren Arbeitsunfall. Ein 60-Jähriger Mitarbeiter der Stadtwerke ist beim Reparieren einer Straßenlaterne drei Meter in die Tiefe gestürzt.