Seit Sonntag (02. April 2023) fahnden Beamte der Polizeiinspektion Aschaffenburg mit Hochdruck nach einem 22-Jährigen. Der junge Mann befindet sich möglicherweise in einer psychischen Ausnahmesituation, so das Polizeipräsidium Unterfranken in einer Pressemitteilung am Dienstag (04. April 2023). Darum bitten die Beamten die Bevölkerung um Mithilfe bei der Fahndung.



Bei dem Vermissten handelt es sich um den 22-jährigen Aram Mojarrad Gondok Molla, der in Aschaffenburg wohnt und sein gewohntes Lebensumfeld vor wenigen Tagen aus unbekannten Gründen verlassen hat.

Fahndung: Wer kann Hinweise geben?

Es gibt aktuell keine Anhaltspunkte, wo sich der Mann aufhalten könnte.



Wer den Vermissten nach seinem Verschwinden gesehen hat oder Hinweise zu seinem aktuellen Aufenthaltsort geben kann, wird dringend gebeten, sich unter Telefonnummer 06021/8570 mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.