Die seit Mittwochmittag (30.06.2021) vermisste 14-jährige Schülerin aus dem Stadtteil Damm konnte noch am Sonntag in Krefeld wohlbehalten aufgefunden werden.

Wie bereits berichtet, verließ am Mittwochmorgen das Mädchen die evangelische Jugendhilfeeinrichtung im Stadtteil Damm in Richtung Schule, kehrte nach dem Unterricht jedoch nicht dorthin zurück. Ein 17-jähriger Freund der Schülerin äußerte gegenüber der Einrichtung, dass sie zu ihm auf dem Weg nach Krefeld ist. Dies gab die Polizei bekannt.

Teenagerin aus Aschaffenburg vermisst: 14-jähriges Mädchen wieder aufgetaucht

Erste Ermittlungen in Krefeld führten anfänglich nicht zum Antreffen des Mädchens. Am Sonntag konnte sie schließlich in der Stadt am Rhein aufgegriffen und nach Aschaffenburg zurückgebracht werden.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen.

Vorschaubild: © Maximilian Weber / Pixabay