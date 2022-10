Beamte der Polizei Alzenau wurden am frühen Sonntagmorgen (9. Oktober 2022) in eine größere Auseinandersetzung mit einer Gruppe aus mehreren Männern verwickelt. Insgesamt wurden fünf Beamte verletzt und sechs Personen vorläufig durch die Polizei festgenommen.

Vor der Auseinandersetzung war eine Streifenbesatzung der Polizei Alzenau in der Dettinger Straße gegen 1.30 Uhr gerade dabei, die Personalien eines Mannes aufzunehmen. Dieser hatte zuvor einen Hitlergruß gezeigt. Als die Beamten seine Personalien feststellten, um ein Ermittlungsverfahren gegen ihn einzuleiten, tauchte eine Gruppe Männer in der Straße auf.

Pöbeleien gegen Polizeibeamte eskalieren - War ein Lokalpolitiker dabei?

Laut Polizeibericht fingen sie an, die Beamten immer wieder zu beleidigen und gingen dabei weiter in Richtung eines Anwesens in der Straße. Die Einsatzkräfte wollten die Identität der Pöbelnden überprüfen. Allerdings eskalierte die Situation, als ein Mann aus der Gruppe einen der Beamten ins Gesicht schlug. Der Angreifer wehrte sich gegen den Versuch der Polizisten, ihn festzunehmen. Unterstützung erhielt er dabei von der restlichen Gruppe, die dem Bericht nach, wohl versuchten, die Festnahme durch Handgreiflichkeiten zu verhindern.

Um die Kontrolle über die Situation zu gewinnen, forderten die Beamten Verstärkung an. Bei den anschließenden Festnahmen kam es zu weiteren gewalttätigen Angriffen gegen die Polizisten. Einige der Tatverdächtigen hatten sich dabei in ein nahes Anwesen geflüchtet. Sechs Tatverdächtige wurden vorläufig festgenommen. Fünf Polizisten sind verletzt worden. Zwei von ihnen mussten aufgrund ihrer Wunden in einem Krankenhaus behandelt werden.

Laut der Polizeigewerkschaft DPoIG könnte der Gewaltexzess zudem eine weitere politische Dimension haben. DPoIG-Chef für Unterfranken Thorsten Grimm deutete in einer Pressemitteilung von diesem Freitag an, dass ein politischer Mandatsträger unter den gewaltbereiten Männern gewesen sein soll. "Das ist in jeder Hinsicht völlig inakzeptabel und muss Konsequenzen haben. Ein politischer Mandatsträger, der gewalttätig gegen die Polizei vorgeht, ist nicht tragbar und die dadurch vermittelte Botschaft ist verheerend", so Grimm. Dies führe die Wertschätzung der Polizei ad absurdum. Um wen es sich konkret dabei handelte und welcher Partei der Politker angehören soll, präzisierte der DPoIG-Vorsitzende jedoch nicht.

Polizeigewerkschaft verurteilt Gewaltexzess - "Es ist ein Angriff auf den Staat"

"Grundsätzlich gilt, jeder Angriff auf einen Polizeibeamten – egal ob körperlich oder verbal – ist auch ein Angriff auf den Staat. Die Geschehnisse von Alzenau verurteilen wir auf das Allerschärfste und die Täter sind mit der vollen Härte des Gesetzes zu bestrafen", bewertete Thorsten Grimm die Vorkommnisse vom Wochenende. Das Zeigen des Hitlergrußes sei keine Bagatelle - dies, die Qualität der Gewalt und die Gruppendynamik sind laut dem Polizei-Gewerkschafter "verabscheuungswürdig und verächtlich".

Vier der festgenommenen Männer waren laut Polizei offensichtlich alkoholisiert, weshalb die Staatsanwaltschaft Blutentnahmen anordnete. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg ermittelt mittlerweile in diesem Fall, unter anderem, wegen des Verdachts auf Landfriedensbruchs.