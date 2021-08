Bei widrigem Wetter ist ein Mountainbiker am Sonntag (29. August 2021) am Hahnenkamm in Unterfranken gestürzt und schwer verletzt worden.

Die Rettung an der Mountainbike-Strecke namens Hexenthorn gestaltete sich schwierig, wie die Kreisbrandinspektion Alzenau-Hörstein mitteilte.

Mountainbiker stürzt am Hexenthorn: Rettung im unwegsamen Gelände schwierig

Da der Sturz im unwegsamen Gelände passierte, sei der Unfallort nicht mit Rettungswagen und Feuerwehrfahrzeugen erreichbar gewesen.

Nach Erstversorgung durch eine Notärztin sei der Schwerverletzte zunächst zu einem Bergwacht-Fahrzeug getragen und mit diesem zum Rettungswagen gefahren worden, der ihn dann in ein Krankenhaus brachte.

Vorschaubild: © Free-Photos auf Pixabay