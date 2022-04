Bei einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße in Alzenau-Hörstein im Landkreis Aschaffenburg wurde am Donnerstagmorgen (28.04.2022) eine Person leicht verletzt, berichtet die Polizeiinspektion Alzenau.

Gegen 07.15 Uhr wollte eine 23-jährige Autofahrerin von der Hauptstraße nach links in die Edelmannstraße abbiegen. Dabei übersah sie das entgegenkommende Auto eines 42-jährigen Mannes.

Zusammenstoß - Frau erlitt Thoraxprellung

Bei dem Zusammenstoß erlitt die Fahrerin eine Thoraxprellung, weshalb sie vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus Wasserlos gebracht wurde. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 8.000 Euro.

