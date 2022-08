Nach einem Raubüberfall auf einen Geldtransporter hat die Polizei an der bayerisch-hessischen Landesgrenze mit zahlreichen Kräften nach den Tätern gesucht. Der Großeinsatz wurde nach mehreren Stunden allerdings ergebnislos beendet, wie ein Polizeisprecher am Freitag (19. August 2022) sagte. Autofahrer sollten weiter im Großraum Alzenau keine Anhalter mitnehmen.

Nach bisherigen Erkenntnissen stoppten die bewaffneten Täter den Geldtransporter, fesselten die beiden Fahrzeuginsassen und schnappten sich die Beute in noch unbekannter Höhe. Verletzt wurde niemand. Die Täter flüchteten zunächst per Auto, das aber kurze Zeit später brennend und ohne Geld gefunden wurde.

Erstmeldung vom 19.08.2022, 13 Uhr: Geldtransporter in Alzenau überfallen - Fahndung läuft

Nach einem Raubüberfall auf einen Geldtransporter im Stadtgebiet von Alzenau ist die Polizei am Freitag (19. August 2022) mit einem Großaufgebot im Einsatz und fahndet nach den flüchtigen Tatverdächtigen, wie die Polizei Unterfranken mitteilte. Das mutmaßliche Fluchtfahrzeug konnte gefunden werden. Die Polizei hofft hierbei auch auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Gegen 10.45 Uhr ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken die Mitteilung über einen Raubüberfall auf einen Geldtransporter in der Borsigstraße ein. Dem derzeitigen Sachstand nach haben "zwei mutmaßlich bewaffnete Tatverdächtige den Geldtransporter gestoppt, die Fahrzeuginsassen gefesselt", so Kriminaloberkommissar Maximilian Basser von der Polizei Unterfranken und sind innerhalb kürzester Zeit mit ihrer Tatbeute in noch unbekannter Höhe geflüchtet.

Nach Eingang des Notrufs begaben sich die Beamten umgehend "mit einem Großaufgebot an Polizeikräften" an den Tatort, so Basser. Die Polizei Alzenau und angrenzende Dienststellen, auch aus dem benachbarten Hessen, fuhren in den Bereich des Tatorts und fahnden zur Stunde mit Hochdruck nach den beiden flüchtigen Tätern - "auch mit Polizeihubschraubern", so Basser.

Polizei veröffentlicht Beschreibung der Täter

Von den beiden Männern, die nach ersten Erkenntnissen mit einem schwarzen Jaguar aus dem Landkreis Groß-Gerau vom Tatort geflüchtet sind, liegt lediglich eine vage Personenbeschreibung vor:

beide zwischen 30 und 40 Jahren alt

trugen eine uniformähnliche Bekleidung

Im Rahmen der ersten Fahndungsmaßnahmen konnte "gegen 11.15 Uhr haben wir im Bereich der Anschlussstelle Alzenau-Nord das vermeintliche Fluchtfahrzeug verlassen vorgefunden", berichtete Basser. Der Wagen wurde offensichtlich kurz nach dem Verlassen durch die Tatverdächtigen in Brand gesetzt, "vermutlich um Spuren zu verwischen", teilte Basser mit.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat noch vor Ort Ihre Ermittlungen aufgenommen. Hierbei wird insbesondere auch auf Hinweise aus der Bevölkerung gehofft:

Wem ist auch bereits vor der Tat im Stadtgebiet ein mit zwei männlichen Personen besetzter schwarzer Jaguar aufgefallen?

Wem sind zwischen 10.45 Uhr und 11.15 Uhr im Bereich der Anschlussstelle Alzenau-Nord verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Wem sind an der Anschlussstelle Alzenau-Nord möglicherweise Fahrzeuge aufgefallen, die sich mit hoher Geschwindigkeit entfernt haben?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-1733 entgegen.

Appell an die Bevölkerung: Bitte keine Anhalter mitnehmen!

"Das wichtigste ist für uns der Schutz der Bevölkerung", erklärte Basser. Zum aktuellen Zeitpunkt (Stand 12.45 Uhr) wird daher weiterhin gebeten, keine Anhalter im Bereich Alzenau aufzunehmen. Die beiden flüchtigen Tatverdächtigen sind möglicherweise bewaffnet. Bitte teilen Sie verdächtige Wahrnehmungen und Personen umgehend dem Polizeinotruf 110 mit und werden Sie nicht selbstständig tätig.