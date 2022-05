Alzenau vor 1 Stunde

Diebstahl

Einbruch in Mehrfamilienhaus: Unbekannter stiehlt Bargeld und Schmuck - Polizei sucht Zeugen

In Alzenau kam es am Freitag zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. Eine bislang unbekannte Person erbeutete Bargeld und Schmuck in fünfstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt.