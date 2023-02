Ein Rentnerehepaar hatte sich in der Nacht von Montag auf Dienstag, dem 21. Februar 2023, bei Alzenau im Landkreis Aschaffenburg offensichtlich verfahren. Auf einem Waldweg blieb ihr Fahrzeug dann im Schlamm stecken. Ein aufmerksamer Jäger verständigte die Polizei, die den beiden Autoinsassen in der misslichen Lage helfen konnte.



Die beiden aus Hanau stammenden Senioren waren mit ihrem Auto aus noch ungeklärtem Grund auf den Irrweg geraten. Dies gab das Polizeipräsidium Unterfranken in einer Pressemeldung bekannt.

Ehepaar bleibt auf nächtlichem Irrweg mit Auto im Wald stecken

Wegen des nassen Bodens auf dem Waldweg in der "Mühlmark" hatte sich das Fahrzeug so festgefahren, dass es kein Vorankommen mehr gab. Das Ehepaar machte gegen kurz vor 01.00 Uhr durch Rufe auf sich aufmerksam, die glücklicherweise ein Jäger hörte, der sich in der Nähe befand.

Dieser verständigte die Polizei Alzenau, die schnell zu Hilfe kam. Das Auto konnte erst tags darauf mit einem Schlepper aus dem Schlamm befreit werden. Die Streife brachte die beiden Insassen noch in der Nacht wohlbehalten nach Hause.

Auch interessant: Ebenfalls im Kreis Aschaffenburg gelang der Polizei ein Schlag gegen Haschisch-Dealer. Gleich mehrere Kilo fanden die Ermittler.