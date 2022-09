Aschaffenburg vor 1 Stunde

Alkohol am Steuer

In Schlangenlinien auf der A3 unterwegs: Polizei hält betrunkenen Lkw-Fahrer an

Zu einer Polizeikontrolle ist es am Donnerstag auf der A3 bei Aschaffenburg gekommen. Da ein Sattelzug in Schlangenlinien unterwegs gewesen war, hielt die Polizei den Fahrer an. Dieser war alles andere als nüchtern.