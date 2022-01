Weibersbrunn vor 9 Minuten

Körperverletzung

Tankstellen-Kassiererin an der A3 verfolgt randalierende Kundin - und wird von ihr verprügelt

Die Kassiererin einer Tankstelle an der A3 ist am Freitagabend von einer randalierenden Kundin attackiert worden. Nach dem Vorfall an der Rastanlage Spessart-Nord bei Weibersbrunn sucht die Polizei jetzt nach Zeugen.