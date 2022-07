Am Donnerstag (28. Juli 2022) gegen 17.00 Uhr ist eine 21-Jährige mit ihrem Skoda die A3 in Fahrtrichtung Würzburg auf dem rechten Fahrstreifen gefahren. Laut Polizei erkannte sie zu spät, dass der Verkehr zwischen der Einhausung bei Goldbach und Hösbach ins Stocken gekommen war. In der Folge prallte sie in das Heck eines Fahrzeugs des Roten Kreuzes, woraufhin sich der Skoda drehte und hierbei noch auf einen Honda stieß, der daraufhin auf einen vor sich befindlichen BMW geschoben wurde.

Die Fahrerin des Skoda erlitt ebenso wie eine Insassin des Fahrzeugs des Roten Kreuzes leichte Verletzungen. Beide mussten in einem Krankenhaus behandelt werden. Zwei Fahrzeuginsassen des Hondas wurden ebenso leicht verletzt, konnten aber noch vor Ort behandelt und aus der ärztlichen Obhut entlassen werden. Bis auf den BMW mussten alle Fahrzeuge abgeschleppt werden, da sie nicht mehr fahrbereit waren.

Unfall auf der A3 mit vier Fahrzeugen - langer Stau durch Vollsperrung

Die Einhausung war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt, sodass die Fahrbahn erst gegen 18 Uhr wieder teilweise für den Verkehr freigegeben werden konnte. In der Folge kam es zu mehreren Kilometern Stau und entsprechenden Behinderungen. Die Feuerwehren aus Goldbach, Waldaschaff und Hösbach waren an dem Einsatz zur Unterstützung beteiligt und die Unfallermittlungen werden von der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach geführt.