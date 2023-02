Ein Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen hatte am Mittwochnachmittag einen hohen Sachschaden und eine Vollsperrung der A3 mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zur Folge. Die Verkehrspolizei hofft nun insbesondere auch auf Zeugenhinweise von anderen Verkehrsteilnehmern.

Ein 38-Jähriger befuhr mit seinem VW Crafter den mittleren Fahrsteifen der A3 in Richtung Frankfurt. Als er mit seinem Auto überholen wollte und auf den linken Fahrstreifen wechselte, kam es zum Zusammenstoß mit dem BMW eines 34-Jährigen. Wie sich der Unfallablauf exakt zugetragen hat, ist derzeit noch unklar. Als Zeitpunkt gibt die das Polizeipräsidium Unterfranken 13.10 Uhr an. In der Folge kam der 34-Jährige mit seinem BMW von der Fahrbahn ab. Der Crafter streifte zunächst den Lkw eines 55-Jährigen und kam mitten auf der Fahrbahn zum Stehen. Noch vor Ort konnten die Verletzungen des Fahrers durch den Rettungsdienst behandelt werden. Insgesamt entstand an den drei Fahrzeugen ein Sachschaden von rund 50.000 Euro. Nicht mehr fahrbereit waren sowohl der BMW, als auch der Crafter. Sie mussten abgeschleppt werden.

Vollsperrung der A3 nach Unfall mit drei Fahrzeugen

Örtliche Feuerwehren und die Autobahnmeisterei unterstützten die Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach während dem Vorfall. Die A3 musste für die Dauer der Unfallaufnahme und die notwendigen Aufräumarbeiten vollgesperrt werden. Es entstand ein Rückstau, der laut Polizeiangaben bis zur Anschlussstelle Weibersbrunn reichte.

Zeugen, die Hinweise zum Verkehrsunfall geben können und den Überholvorgang des BMWs beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06021/857-2530 zu melden.

Vorschaubild: © Mia Bucher/dpa/Symbolbild