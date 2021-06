Ein 78-Jähriger fuhr am Montagabend (31.05.2021) in falscher Richtung auf der A3. Er fuhr in Richtung Frankfurt entgegen der Fahrtrichtung, in Richtung Würzburg.

Wie die Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach mitteilt, fuhr er einen gelben Opel Agila.

Geisterfahrer auf A3 unterwegs: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei stoppte den 78-Jährigen auf Höhe der Anschlussstelle Aschaffenburg-Ost, wo er noch immer in falscher Richtung auf dem linken Fahrstreifen fuhr.

Der Mann, der vermutlich in Richtung seines Heimatortes bei München unterwegs war, erschien der Polizei sichtlich verwirrt und nicht in der Lage sein Fehlverhalten richtig einzuschätzen. Während seiner Falschfahrt, die eventuell mit einem Wendemanöver auf der Autobahn auf Höhe Kleinostheim begonnen hatte, wurden mehrere Verkehrsteilnehmer konkret gefährdet.

An dieser Stelle bittet die Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach weitere Zeugen, die dem Falschfahrer zwischen Kleinostheim und Aschaffenburg begegnet sind oder gar durch ihn gefährdet wurden, sich mit der Dienststelle unter der Telefonnummer 06021/857-2530 in Verbindung zu setzen.

Der 78-Jährige musste noch vor Ort seinen Führerschein abgeben und wurde nach weiteren Maßnahmen in die Obhut seiner Tochter übergeben.