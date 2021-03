Die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach hat am Sonntag (07.03.2021) Geschwindigkeitsmessungen in einer Autobahnbaustelle auf der A3 bei Aschaffenburg durchgeführt. Dabei ermittelten die Beamten zahlreiche Verkehrsteilnehmer, die sich nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeitsbeschränkung von 80 km/h hielten, berichtet die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach.

Der Spitzenreiter war hierbei ein 24-jähriger Mann. Er befuhr gegen 09.15 Uhr die Messstelle in Richtung Würzburg mit seinem Pkw und passierte sie mit 207 km/h. Die Polizei rief sofort eine Streife hinzu, die den Raser aufspüren sollte. Mehrere Kilometer später konnten sie den Fahrer des Pkw anhalten und ihn über sein Fehlverhalten belehren.

A3 bei Aschaffenburg: Mann rast durch Autobahnbaustelle und wird geblitzt

Der Mann machte keine Angaben dazu, warum er so schnell gefahren ist, obwohl der Baustellenbereich eindeutig mit Verkehrsbaken bestückt und er gut beschildert war. Ihn erwartet nun ein Fahrverbot von 3 Monaten, 2 Punkte im Verkehrszentralregister und ein Bußgeld von 1.200 Euro.

Symbolfoto: Christine Sponchia/Pixabay