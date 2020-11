An einem Mittwoch im Juli (01.07.2020) war der 29-jährige Polizist Xaver Pelz auf dem Weg zu seiner Dienststelle. Zwischen Eschau und Wildensee im Landkreis Miltenberg sieht er plötzlich Rauch im Bereich der Böschung. Anstatt einfach weiterzufahren, hält er an, steigt aus und sieht ein in die Böschung gestürztes brennendes Auto.

Xaver Pelz geht sofort zu dem Auto, reist die Fahrertür auf und sieht darin eine nicht mehr bewegungsfähige Frau liegen. Er zieht sie aus dem brennenden Auto die Böschung hinauf und rettet ihr so das Leben. Mehr zu dem Unfall lesen Sie hier: Heldenhafte Rettung in Unterfranken: Zeuge zieht 76-Jährige aus brennendem Fahrzeug

29-Jähriger rettet Frau das Leben: Ausgezeichnet mit "Goldenem Lebensretterherz"

Für seine Heldentat ist er nun am Dienstag (10. November 2020) mit dem "Goldenen Lebensretterherz" ausgezeichnet worden. "Die Tatsache, dass Sie nicht gezögert haben, hat Leben gerettet", so Polizeipräsident Gerhard Kallert gegenüber Pelz in einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Unterfranken.

"Es ist interessant, wie das Leben so spielt und wie viel Zufall dabei war. Genau an diesem Tag bin ich ausnahmsweise eine Stunde früher als sonst dort vorbeigefahren", erklärt der 29-jährige Lebensretter.