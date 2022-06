Am Dienstagmittag (28.06.2022) wurde in Wettringen von einem Spaziergänger in einem Maisfeld eine Handgranate gefunden, wie die Polizeiinspektion Rothenburg ob der Tauber mitteilte. Der Finder verständigte die Polizei, die wiederum Kontakt mit dem "Sprengkommando" aufnahm.

Es stellte sich heraus, dass es sich um eine französische Eierhandgranate handelte, die nach Absicherung durch die Polizei fachgerecht vom Kampfmittelräumdienst entfernt wurde.

Vorschaubild: © benja79/pixabay (Symbolbild)